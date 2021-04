OM : Comment Sampaoli a remis Dimitri Payet à l’endroit

L’Olympique de Marseille a passé quelques mois difficiles avec un Dimitri Payet en dedans. Depuis l’arrivée de Sampaoli, le numéro 10 marche sur l’eau. Pour quelle raison? Le coach argentin sait comment le manager.

Cela fait trois matchs que Dimitri Payet est décisif : Passes décisives et maintenant buts, le numéro 10 a retrouvé de l’efficacité et aide beaucoup l’OM a se défaire de ses adversaires depuis que Jorge Sampaoli est sur le banc.

Payet a la clé du jeu, c’est lui le leader technique de l’OM. Il aime ça — PIERRE-FANFAN

Pour le consultant José-Karl Pierre-Fanfan, Payet a retrouvé ce niveau de jeu parce que l’entraîneur argentin lui a donné confiance et lui a donné les clés de la construction offensive de l’Olympique de Marseille. Il l’explique au micro de Canal +.

« Sampaoli apporte un nouveau regard au vestiaire. Les joueurs ont envie de se montrer. Il apporte un peu de fraîcheur, mais il apporte aussi un nouveau schéma tactique qui convient justement à des joueurs comme Payet. Il a moins d’efforts défensifs à faire. Payet a la clé du jeu, c’est lui le leader technique de l’OM. Il aime ça. Sampaoli a compris le personnage. Pour l’instant, tout fonctionne. Il le rend bien dans sa communication. Payet est dans une période un peu plus faste, qui est aussi plus facile par rapport au calendrier, avec une dynamique différente. Sampaoli a apporté une méthode de travail différente. Pour l’instant, les joueurs l’appliquent bien. Payet était au fond du trou, et maintenant, on le voit rayonnant » José-Karl Pierre-Fanfan – Source : Canal +

En conférence de presse ce jeudi avant la réception des Strasbourgeois, le coach Jorge Sampaoli a d’ailleurs évoqué le niveau de jeu de Dimitri Payet. Il explique comment il a fait pour que son numéro 10 soit concerné à 100%, lui qui a tendance à être très irrégulier durant une saison et qui a connu une période difficile.