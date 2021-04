OM: Riolo est très agacé par le « gâchis » Payet !

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet semble retrouver son vrai niveau. Décisif sur les dernières rencontres, le numéro 10 de l’Olympique de Marseille démontre tout son talent qui, selon Daniel Riolo, « est un gâchis ».

Auteur de bons voire très bons matchs depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Dimitri Payet redonne du plaisir à le voir jouer. Longtemps handicapé par une condition physique douteuse, le Réunionnais est à nouveau affuté et démontre une nouvelle fois qu’il est un joueur très talentueux, comme le confirme Daniel Riolo sur les ondes de RMC.

En talent pur, payet est le meilleur de l1 sur les 10 dernières années — daniel riolo

Le journaliste est revenu sur la carrière de Dimitri Payet. Selon lui, le Marseillais possède un talent hors-norme qu’il n’a pas su assez bien utiliser au point de se gâcher.

« Quand je vois Payet faire ce match de fou contre Reims, quelque part ça m’emmerde. Ce joueur est un gâchis. Ça m’agace de voir que ce mec-là peut être si bon. On sait tous qu’il peut être bon comme ça, mais c’est tellement irrégulier… C’est toujours la même histoire avec lui. À ce niveau-là, en termes de foot et de salaire, c’est emmerdant d’entendre qu’il était gros avant. Il n’aurait jamais dû être gros, il devrait toujours être bon, car il sait tout faire, il a beaucoup de talent. Quand il joue comme ça, il me régale. Depuis que Sampaoli est arrivé, il se met en quatre. Non, il ne doit pas se donner juste pour un entraîneur, mais pour les supporters, pour le club, et pour lui-même. Un mec de ce niveau-là, en talent pur, on n’en a pas eu de meilleurs en L1 sur les 10 dernières années. Sauf qu’il se gâche… » Daniel Riolo – Source: RMC