OM : Composez votre onze face à Bordeaux, qui pour remplacer Payet ?

Payet est suspendu… Pour le reste, le groupe sera (sauf surprise) au complet face à Bordeaux. Quel serait votre onze ? FCMarseille vous propose de le composer en votant !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affrontera Bordeaux pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Privé de Dimitri Payet suspendu deux matches, mais avec la première de Michael Cuisance, quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ? Les interrogations concerne le remplaçant de Payet et l’intégration de Cuisance. On vous propose de choisir les 11 titulaires en 4 étapes. Le gardien, même si il n’y a pas beaucoup de doutes, les défenseurs, les milieux et les attaquants.