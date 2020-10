Un gros coup dur pour les Girondins avant OM – Bordeaux ?

André Villas-Boas doit se passer de Dimitri Payet pour le match face à Bordeaux (samedi / 21h). Du côté des Girondins, deux forfaits sont a déplorer, un troisième et pas des moindres est possible…

Samuel Kalu (déchirure aux ischios-jambiers) et d’Edson Mexer (ischio-jambiers) se sont blessés avec leur sélection respective et sont donc forfait pour le déplacement à Marseille. Jean Louis Gasset pourrait aussi perdre un élément clé de son équipe à savoir Laurent Koscielny. Selon l’Equipe, « le capitaine bordelais aurait reçu un coup à l’entraînement qui l’aurait contraint à passer une IRM. Sa participation au match de samedi serait incertaine. » Par contre, l’ancien adjoint de Laurent Blanc pourra compter sur Hatem Ben Arfa.

« Hatem Ben Arfa n’est pas mal physiquement, déjà il est »fit ». Le talent, il n’a rien perdu. Il a des fulgurances à l’entraînement. J’avais dit que c’était un génie, ça l’est toujours. Il faut qu’il retrouve le rythme, parce qu’il a eu un arrêt assez conséquent. Je compte sur lui pour faire progresser les jeunes, bonifier la ligne d’attaque parce que c’est un joueur qui peut débloquer des matches, qui peut faire des passes décisives. Il va nous apporter un gros plus qui pourrait peut-être nous donner un peu plus d’ambitions. Je sens qu’il a envie. Il sait qu’il a encore un coup à faire avec nous. C’est quelqu’un qui aime bien les défis. Il sait que le groupe attend un plus d’un leader technique. Pour le moment, tous les feux sont au vert. Maintenant, il faut trouver le rythme de la compétition, l’équilibre dans l’équipe pour que tout le monde flambe, c’est le nouveau pari. »

Jean-Louis Gasset – source : Conférence de presse (15/10/2020)