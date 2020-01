OM : Concurrence, adaptation, intégration… Lopez se livre sur sa relation avec Rongier

Dans un entretien accordé à Maritima Media, Maxime Lopez a évoqué sa relation avec Valentin Rongier, nouveau venu à l’OM.

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Valentin Rongier a parfaitement réussi son intégration… Les supporters, le coach ainsi que l’équipe semblent satisfaits de son rendement.

Peut-être que demain, ce sera moi et un autre, c’est le foot… — LOPEZ

Seul perdant dans cette intégration réussie : Maxime Lopez qui a perdu son poste de titulaire. Dans un entretien accordé à Maritima, le minot de l’OM a évoqué cette concurrence avec son coéquipier.

« Rongier, c’est un très bon gars, il s’entend bien avec tout le monde. C’est un bon gars. Je m’entends bien avec lui. On a plein de points communs, donc on s’entend très bien, on rigole bien. C’est vrai qu’il s’est bien adapté. Franchement, la concurrence, certes elle existe, il ne faut pas se mentir, mais après, je ne suis pas du genre à ne pas parler au mec à mon poste parce qu’il joue. Il faut dire la vérité, si je n’ai pas joué sur les six derniers matches, c’est parce que Valentin et Morgan (Sanson), il n’y a rien à dire, ils étaient très performants. Peut-être que demain, ce sera moi et un autre, c’est tout, c’est le foot. Maintenant, c’est à moi de faire tout ce qu’il faut pour gagner du temps de jeu, pour jouer et redevenir titulaire »

Maxime Lopez – Source : Maritima