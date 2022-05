OM Concurrents: Boateng met les choses au clair concernant son avenir !

Après une saison ratée que ce soit sur le plan collectif et individuelle, Jérôme Boateng a fait un premier bilan de sa saison lyonnaise. S’il est déçu de cet exercice, il a tenu à rappeler qu’il avait un contrat avec le club rhodanien pour l’année prochaine et qu’il se voit pour l’instant donner à cette aventure.

8ème au classement Ligue 1 Uber Eats à une journée de la fin, éliminé en quart de finale d’Europa League avec un coach qui n’arrive pas à transmettre ses idées à son groupe, la saison 2021/2022 des Lyonnais est un long chemin de croix. Pourtant, Jean-Michel Aulas et son équipe étaient plutôt confiant avant le début de la saison avec l’arrivée du nouveau coach, Peter Bosz et celles de plusieurs recrues de renom. Parmi elles, il y avait celle de Jérôme Boateng qui après 10 ans au Bayern Munich débarquait en grandes pompes sur les bords du Rhône. Un grand nom qui devait venir apporter son expérience et de la stabilité dans la défense lyonnaise.

Boateng déçu par son année lyonnaise !

9 mois plus tard, l’heure du bilan a sonné et ce dernier n’est pas vraiment reluisant pour l’international allemand. Entre méformes, blessures et coups de sangs, la saison de l’ancien mancunien est un échec cuisant. Auteur de 27 matchs, le joueur n’a pas franchement brillé par ses performances sur le terrain. De quoi remettre son avenir en cause ?

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le défenseur central a tenu à rappeler qu’il avait un contrat jusqu’en juin 2023 et que même si un bilan serait réalisé à la fin de la saison, il ne s’imaginait pas ailleurs pour le moment :

« Cette saison ne s’est pas déroulée comme je l’avais imaginé, surtout quand on est 8e de Ligue 1 avec un club comme Lyon. Pour moi et pour le club, ce n’est pas satisfaisant. Surtout sur la seconde partie de saison, mais c’est le football. L’important est de bien terminer, sans blessure, et de repartir au combat la saison prochaine. Mon futur ? On se rencontrera certainement cet été, on échangera et verra ce qu’il en est pour la suite. Mais pour l’instant, j’ai un contrat à Lyon et je pars normalement en vacances cet été. Je reviendrai ensuite pour la reprise de l’entraînement. » Jérôme Boateng – Source: Sky Sports (17/05/2022)