OM Concurrents: Lyon sur le point de finaliser une pépite française ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais est sur le point de conclure l’arrivée d’une jeune milieu prometteur !

La saison n’est pas encore totalement terminée mais cela n’empêche pas les clubs de se projeter sur la saison prochaine et de commencer leur mercato. Après un exercice 2021/2022 totalement raté, l’OL aura surement à coeur de se rattraper la saison prochaine et de se mêler à la course au podium, eux qui sont seulement 8ème du classement à une seule journée de la fin. Et même si le club ne se qualifie pas pour une coupe européenne la saison prochaine, cela n’empêchera à priori pas le club de Jean-Michel Aulas de réaliser un mercato au rabais. Désireux de satisfaire son coach Peter Bosz avec de nouvelles recrues, Aulas ainsi que Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou se sont déjà mis au travail pour apporter de nouvelles armes à leur entraineur néerlandais. Il se pourrait bien que l’OL tienne sa première recrue estival avec ce jeune milieu.

Lepenant a choisi Lyon !

Considéré comme un des joyaux du centre de formation du SM Caen, Johann Lepenant (19 ans) aurait choisi de rejoindre le club lyonnais dès la fin de la saison, lui qui a un contrat avec le club normand jusqu’en juin 2023. En effet, selon les informations de FootMercato, l’international Français -20 ans devrait s’engager très prochainement avec l’OL. Courtisé par de grands clubs européens comme l’Atlético Madrid, le jeune espoir a choisi de privilégier une nouvelle expérience en France avant de tenter sa chance à l’étranger. Si tout semble ficeler entre le joueur et les Gones, il reste désormais au club de Jean-Michel Aulas à s’entendre avec le club normand sur une indemnité de transfert pour espérer voir le milieu de terrain rejoindre Malo Gusto et ses coéquipiers.