OM Concurrents: Lyon veut une pépite du Feyenoord ?

Tombeurs de l’Olympique de Marseille en Conference League, le Feyenoord Rotterdam a réalisé une incroyable saison grâce un jeu audacieux et des jeunes joueurs prometteurs. Des éléments qui risquent d’être convoités dès cet été. Parmi les éléments susceptibles de partir, on retrouve le milieu turque Orkun Kökçü, courtisé par Lyon.

Après son parcours en Conference League, le Feyenoord Rotterdam fait parti des équipes qui auront le plus impressionné cette saison. 3ème du classement derrière l’Ajax et le PSV, le club néerlandais est tombé en finale de Conference League contre la Roma (1-0) dans un match où ils ont fait jeu égal avec les italiens. Un beau résumé de la saison 2021/2022 des hommes d’Arne Slot qui ont surpris par leur jeu et leur capacité de régularité. Des éléments comme Sinistera, Dessers ou Malacia se sont révélés comme des jeunes joueurs en devenir et plusieurs clubs devraient se pencher sur leur cas dès cet été. Parmi eux, on retrouve le jeune milieu, Orkun Kökçü qui se retrouve dans le viseur de plusieurs clubs européens dont l’Olympique Lyonnais.

À lire aussi: Mercato OM : La priorité numéro 1 de Longoria en attaque est…

Lyon candidat à une arrivée de Kökçü ?

Il faut dire que l’international turque franchit toutes les étapes à vitesse grand V. Pur produit du centre de formation du Feyenoord, le milieu de terrain de poche qui peut évoluer relayeur ou un peu plus haut sur le terrain, a déjà disputé 49 matchs cette saison pour 9 passes décisives et 9 buts. Élément essentiel du onze d’Arne Slot, le natif d’Harleem ne manquera pas de prétendants cet été. Selon les informations de FootMercato, parmi eux, on retrouve l’Olympique Lyonnais qui serait très intéressé par sa venue. Plaisant énormément à Peter Bosz, Kökçü pourrait venir compenser au milieu un possible départ d’Houssem Aouar ou Paqueta. Son club l’estime à 15 millions d’euros.

Une grosse concurrence pour Lyon à venir ?

Avec un contrat qui court jusqu’en 2025, le milieu turque pourrait rapporter un gros chèque à la formation néerlandaise. Nul doute que le club fera monter les enchères vu la concurrence qui se bouscule. En effet, l’OL est loin d’être seul sur le dossier, Arsenal, Barcelone, Séville et Leicester seraient également sur les rangs. Il sera alors très difficile pour le club de Jean-Michel Aulas d’arracher sa signature surtout que le club londonien aurait pris une longueur d’avance comme l’a indiqué il y a quelques semaines Arne Slot :

« je suis très positif sur les étapes qu’il a franchies, mais il doit être plus constant pour être un joueur de haut niveau. Kökçü est un joueur très important pour Feyenoord et les fans l’adorent. Arsenal est l’un des clubs intéressés à le signer cet été. » Arne Slot – Source : Conférence de presse (05/05/2022)À lire aussi: Ex OM : Rolland Courbis massacre Neymar