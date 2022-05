Ex OM : Rolland Courbis massacre Neymar

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis n’a pas mâché ses mots au moment de parler de l’attaquant du PSG Neymar.

L’ancien coach de l’OM Rolland Courbis n’a pas été tendre avec la starlette du Paris Saint Germain Neymar. Selon lui, l’international brésilien est bouilli, carbonisé et ne possède plus le corps d’un sportif de haut niveau.

»Cela fait 4 ans qu’il se teste Neymar (…) On s’en fout de ses deux derniers bons mois. Dernièrement, j’ai entendu un truc, j’ai eu un fou rire. J’ai entendu que parait-il, Neymar est plus jeune que Messi. Mais Neymar il a 45 ans physiologiquement. Vous me faites rire. Vous allez me comparer les deux, Messi dans une année d’adaptation, il tire 13 fois sur les poteaux, c’est lui qui fait le plus de passes intéressantes à Mbappé. Neymar,qu’il soit déjà sur le terrain, qu’il ne manque pas l’avion après le Carnaval. Vu de l’extérieur, Neymar ça fait guignol et ridicule. Si Messi devient le copain et le complice de Mbappé, on verra ce que fera Neymar mais me dire que Neymar est plus jeune que Messi, ça m’a bien fait rire… ». Rolland Courbis – Source RMC Sport.

Cette déclaration n’a pas manqué de faire réagir les internautes sur twitter. Neymar a vécu une saison compliqué au PSG et son avenir semble certain. SI ce dernier souhaite poursuivre son avenir dans la capital, les dirigeants du club qataris seraient désormais ouverts à un départ. Dans un entretien accordé à Oh My Goal, dans le cadre d’un évènement avec son sponsor Red Bull il a ainsi évoqué son avenir : « c’est très vrai, de mon côté je veux rester au PSG. Après, personne ne m’a rien dit encore, mais de mon côté, je veux rester ».