OM – Conte l’avoue : « on a eu des difficultés, surtout sur les duels… »

L’Olympique de Marseille s’est incliné face à Tottenham (2-0) lors du premier match de la phase de groupe de Ligue des champions. Voici la réaction d’Antonio Conte en conférence de presse après cette rencontre.

A lire aussi : TOTTENHAM – OM : Une DÉFAITE RAGEANTE ! MBEMBA EXPULSÉ ! TAVARES, LUIS SUAREZ en DESSOUS…

« L’OM est une excellente équipe, physiquement très forte, avec un beau marquage, des duels partout sur le terrain. En première mi-temps, on a eu des difficultés, surtout sur les duels. On n’a eu qu’une occasion. En deuxième mi-temps, on a fait beaucoup mieux. Son a provoqué le carton rouge, le match a changé. On connaissait très bien les atouts de l’OM. J’ai dit à mes joueurs de faire attention parce qu’il fallait faire preuve de patience, s’attendre à des duels partout, les gagner. Quand on joue contre une équipe comme l’OM, si on gagne des duels, on libère beaucoup d’espaces. La première mi-temps, on ne l’a pas fait. Je suis content pour Richarlison, il mérite une soirée pareille. À son arrivée, il a confié qu’il avait hâte de jouer la Ligue des champions. Ce matin, je lui ai demandé s’il se rappelait d’avoir dit ça, et je lui ai dit : « Ce soir, tu auras l’occasion d’entendre cette musique. » Tu dois prendre plaisir. Et il nous a donné les trois points dans ce match difficile. » Antonio Conte – Source : Conférence de presse / So foot (07/09/2022)

A Lire aussi : Tottenham – OM (2-0) : Un rouge qui change tout et de gros regrets