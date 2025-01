OM : Cornelius explique pourquoi le groupe progresse !

Avant le déplacement à Rennes, les journalistes étaient convié à la traditionnelle conférence de presse d’avant match au centre RLD. Derek Cornelius a été interrogé sur la progression du groupe dans le jeu depuis le début de la saison.

Le défenseur canadien Derek Cornelius a évoqué la progression du groupe sous les ordres de Roberto De Zerbi : « On voit beaucoup de vidéos, là où on peut s’améliorer. C’est un nouveau groupe, c’est important qu’on créé une symbiose sur le terrain. Toute l’équipe se connait mieux et se comprend mieux. On va continuer à travailler dans ce sens pour améliorer notre niveau. (…) Le coach essaie toujours de voir quels sont les joueurs disponibles, ce qui fonctionne ou non. On a trouvé quelque chose qui va bien, que le coach aime bien. On a un groupe uni, qui essaie de faire ce que souhaite le coach. »

