OM – Coronavirus : Amavi donne de ses nouvelles !

Testé positif au COVID-19, Jordan Amavi a forcé l’OM à annuler son match amical face à Stuttgart. Le latéral gauche a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux.

Jordan Amavi est le joueur de l’OM testé positif au Coronavirus… Un test qui a obligé le club à annuler le match amical face à Stuttgart prévu ce vendredi.

J’espère revenir au plus vite — AMAVI

Le principal intéressé a donné de ses nouvelles sur son compte Twitter, remerciant les supporters qui lui ont apporté leur soutien.

A LIRE AUSSI : OM : Florian Thauvin régale à l’entraînement ! (vidéo)

« Merci pour tous vos messages de soutien, ça me fait énormément plaisir ! J’espère revenir au plus vite ! Faites attention à vous et vos proches ! »

Jordan Amavi – Source : Twitter