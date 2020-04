OM – Coronavirus : Le bel hommage du club aux personnes mobilisés !

L’Olympique de Marseille a tenu à rendre hommage aux personnels mobilisés, et pas seulement les soignants…

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille a partagé sur les réseaux sociaux un nouveau hashtag en hommage aux personnes mobilisés malgré la crise du coronavirus.« Vous êtes la fierté de tout un peuple, à notre tour d’être vos supporters », a publié le club marseillais sur son compte Twitter avec une affiche où le nom des emplois est écrit.

Vous êtes la fierté de tout un peuple, à notre tour d’être vos supporters 💙 Cette bâche a été posée à l’@orangevelodrome pour vous soutenir dans ce #cOMbatquotidien 💪 pic.twitter.com/j53tU3G59j — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 3, 2020

A notre tour d’être vos supporters ! — OM

Cette affiche est d’ailleurs entreposée à l’entrée du Stade Vélodrome avec André Villas-Boas, Boubacar Kamara, Dimitri Payet et Steve Mandanda en train d’applaudir avec le message suivant : « Infirmiers, radiologues, caissiers, routiers, chirurgiens, anesthésistes, éboueurs, ouvriers, standardistes, urgentistes et tant d’autres… A notre tour d’être vos supporters ! »

Le club projète également de mettre à disposition le Stade Vélodrome et La Commanderie « dans le cadre des campagnes de tests de masse qui pourraient être réalisées par les autorités sanitaires dès la sortie du confinement, l’hébergement de personnels soignants, le stockage de matériels et nourriture, ou encore la distribution de matériels et de biens aux individus en souffrance ».