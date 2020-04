OM – Coronavirus : Le Vélodrome, un gros manque à gagner?

Alors que la crise du coronavirus a stoppé la totalité des activités du Stade Vélodrome, le directeur général de l’OM constate les dégâts financiers…

Ce dimanche, Laurent Colette s’est exprimé dans La Provence au sujet de la crise du coronavirus. Pour le directeur général de l’Olympique de Marseille, le Vélodrome est un gros manque à gagner pour le club… Il ne peut plus accueillir ni matchs, ni concert, ni séminaires d’entreprises…

l’impact économique n’est pas négligeable — COLETTE

« Comme on n’est pas qu’un organisateur de matches de foot, l’impact économique n’est donc pas négligeable. Vous pouvez regarder le calendrier prévu pour avril, mai et juin ; il y avait un certain nombre de choses. On est paralysé. On a même eu, au compte gouttes, des demandes au cours des dernières semaines d’entreprises programmant des événements pour novembre ou février prochains. On reçoit encore des sollicitations pour avoir des devis et réserver des événements qui pourront se faire si tout va bien dans quelques mois. (…) Faire des réunions, des conventions ou des congrès à l’Orange Vélodrome peut faire partie de leur plan de relance »

Laurent Colette – Source : La Provence