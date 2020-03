OM – CORONAVIRUS : THAUVIN PARTAGE SA SÉANCE DE SPORT et se positionne pour la fin de saison

Sur son compte Instagram, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Florian Thauvin a évoqué sa période d’indisponibilité et son retour à la compétition.

Florian Thauvin a partagé sur son compte Instagram une science d’entraînement en Live avec ses « followers ». Il a également répondu à quelques questions sur sa blessure son retour à la complétion et la fin de saison.

Le mieux serait de terminer le championnat.

« Ça va très bien, je n’ai pas de douleur. J’ai été bien opéré. Certes ça a été long mais je vais pouvoir reprendre ma carrière sereinement. » (…) « Ça a été une période longue et difficile mais cela fait partie d’une carrière. Ça fait 13 ans que je m’entraîne tous les jours et c’est ma deuxième grosse blessure. Ça fait partie du métier et ça rend plus fort. » (…) Le mieux serait de terminer le championnat. Ce serait bien pour tout le monde, il y a beaucoup d’enjeux. Il faut terminer le championnat c’est la meilleure chose à faire. » Florian Thauvin – Source : Instagram

Florian Thauvin s’est par ailleurs fixé comme objectif de marquer entre 15 et 20 buts la saison prochaine… Avec l’OM ?