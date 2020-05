OM – Coronavirus : Valère Germain se pose des questions sur la reprise du football

Dans les colonnes de L’Equipe, Valère Germain semble s’étonner des protocoles mis en place par la Bundesliga pour la reprise du championnat. Bien qu’il ait envie de rejouer, il ne comprend pas certaines décisions étranges.

Ce dimanche, le journal L’Equipe a proposé un article sur le retour de la Bundesliga. Le quotidien sportif a interrogé des acteurs du football français pour donner leur impression, depuis leur canapé.

je trouve les protocoles un peu étranges — GERMAIN

L’attaquant de l’Olympique de Marseille, Valère Germain s’est dit surpris par certains protocoles mis en place par le championnat allemand.

« Ça donne envie, surtout pour nous qui avons des fourmis dans les jambes. Mais je trouve les protocoles un peu étranges. Pourquoi ne pas célébrer un but ensemble ou être assis à côté sur le banc alors qu’on sait très bien que sur le terrain, il y a des contacts ? Si on évite les célébrations collectives, c’est peut-être qu’il y a encore un danger. Pareil pour les masques sur le banc : si on les met, c’est qu’il y a encore du danger. »

Valère Germain – Source : L’Equipe