OM: « Correa reste une énigme, ce qui me déçoit le plus c’est son attitude »

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival en provenance de l’Inter Milan, Joaquin Correa peine à convaincre les observateurs. Dans notre émission Débat Foot Marseille, le présentateur Nicolas Filhol et nos deux consultants Jean-Charles de Bono et Yassine Youssfi sont revenus sur les débuts de l’international argentin.

Recruté à l’OM dans les derniers jours du mercato en provenance de l‘Inter Milan, Joaquin Correa peine à convaincre les supporters marseillais. Une déception pour Nicolas Filhol. « On peut être déçu mais tout n’est pas terminé. On voit Ndiaye qui a des qualités de dribbles mais il doit être plus malin. Sarr on voit sa qualité de vitesse. Aubameyang peut claquer à un moment donné. Correa reste une énigme. C’est le joueur où l’on a le plus de doutes, alors qu’il a beaucoup joué. Il a été titularisé à gauche dès son arrivée. Entre l’attitude, le manque de maîtrise et d’initiative, c’est le transfert le plus raté », a affirmé le journaliste.

🇦🇷🌭#Correa : « Le mot merguez est approprié pour lui ! »#OM pic.twitter.com/cbVg8urC7o — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 25, 2023

A LIRE AUSSI: Avant d’affronter l’OM, rien ne va plus à Lyon !

« Le mot merguez est approprié pour Correa »

Yassine Youssfi est exaspéré par le joueur. « Lorsque l’on parle de Correa, le mot merguez est approprié. C’est un joueur, qui, dans sa période d’or, était plutôt bon. Il avait une faculté, jouer en une touche de balle. C’était un joueur, qui, dans les interlignes, pouvait offrir des solutions de une-deux assez intéressantes car il avait cet instinct de jouer correctement. Je trouvais vraiment que c’était sa qualité première. La tu sens qu’il est complètement perdu, c’est un peu le Ocampos ou le Lavezzi du pauvre sans avoir leurs qualités athlétiques.

Jean-Charles de Bono s’est questionné sur son positionnement. « Est ce que c’est son vrai poste ? Je pense que c’est plutôt un dix voire un faux dix derrière l’attaquant mais pas un joueur de couloir. Ce qui me déçoit le plus, c’est son attitude », a déploré l’ancien joueur de l’OM.