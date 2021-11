OM: Coup dur pour Cengiz Ünder !

Convoqué avec la sélection turc, Cengiz Ünder se serait blessé selon le média Turc Fotomac. L’ailier droit serait sur le chemin retour vers Marseille…

D’après Fotomac, « À la suite d’examens de Cengiz Ünder, une blessure musculaire a été détectée au dos, et il a été déterminé que cette blessure empêcherait le joueur de football de jouer à Gibraltar et au Monténégro. Des discussions ont eu lieu entre les équipes médicales de l’équipe nationale et de l’Olympique de Marseille sur le sujet. Il a été convenu qu’il serait opportun de commencer le traitement de Cengiz en Turquie. » On ne connait pas la gravité de cette blessure au dos. En espérant que ce ne soit pas trop grave pour Ünder, qui reste l’un des meilleurs joueurs de l’OM sur ce début de saison.

💥💥 🇹🇷 A Milli Futbol Takımı’nda Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek. ✅ Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, kadroya davet edildi. pic.twitter.com/2w1BT4GhsG — Fotomaç (@fotomac) November 9, 2021

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Toujours dans la provocation et dans le un contre un, sa percussion dynamise le jeu de l’OM.

Il est même la meilleure recrue pour Claude Le Roy :

Under est la meilleur recrue du mercato de l’OM– Le Roy

« Under est la meilleure recrue du mercato de l’OM. C’est beaucoup plus facile pour un défenseur de trouver des solutions sur 70 mètres, que pour un attaquant dans 7 mètres 32. La plupart du temps, les défenseurs s’adaptent assez facilement dans un club, comme les gardiens avec Pau Lopez par exemple. Mais un attaquant, c’est plus compliqué. Surtout qu’Under manquait de confiance. uand il est arrivé à Marseille, il n’était pas au sommet de sa forme. Mais tout le monde connaissait son talent. Moi, je suis étonné par son incroyable qualité technique. Ce qu’il a réussi à faire sur son but à Clermont, c’est très fort. Il n’avait qu’un petit espace pour trouver une solution avec son pied gauche. Mais tout cela confirme simplement son excellent début de saison. Il est déroutant, il travaille beaucoup. C’est tellement difficile d’être attaquant, et encore plus à l’OM, que je pense qu’Under est bien la meilleure recrue estivale de l’OM ! » Claude Le Roy— Source: La chaîne l’Equipe (03/11/21)

Le titre, je pense que c’est possible– Ünder

« Le PSG a une très bonne équipe. Toutes les stars du monde jouent là-bas… J’ai grandi en regardant Messi jouer. Je me souviens à la Roma, en quart de finale contre Barcelone, je n’en croyais pas mes yeux de me retrouver en face de lui. Mais nous aussi on a une bonne équipe. On l’a vu dans ce Classique au Vélodrome, on arrive à leur tenir tête. Parfois, sur le terrain, c’est celui qui se bat de tout son cœur qui gagne, ce n’est pas toujours une question d’argent. Le titre, je pense que c’est possible, pourquoi ce ne serait pas possible ? » Cengiz Ünder— Source: Canal + (31/10/21)