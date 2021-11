OM: Coup dur pour Payet

Buteur face à la Lazio (2-2), Dimitri Payet a réalisé un match correct dans l’ensemble, avec notamment une superbe frappe de loin qui a terminée sur la barre transversale. Malheureusement, son carton jaune en fin de rencontre va le priver du déplacement à Galatasaray…

Dimitri Payet a permis à l’Olympique de Marseille d’égaliser face à la Lazio (2-2), en trouvant un angle impossible. Malheureusement, son carton jaune pour contestation en fin de match, le suspend pour le déplacement à Galatasaray, une rencontre ultra importante pour l’avenir européen des Marseillais.

Coup dur aussi pour Jorge Sampaoli, qui ne pourra pas compter sur son maître à jouer…

Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite — Leboeuf

Sur le plateau de Téléfoot ce dimanche matin, Franck Leboeuf a été questionné sur le niveau de Dimitri Payet et la possibilité de le revoir en Equipe de France. L’ancien défenseur n’a pas hésité une seule seconde et pense que Didier Deschamps doit absolument le rappeler.

« C’est exceptionnel ce qu’il fait. On le voit Messi, Ronaldo, Neymar, Mbappé. Il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. (…) Un retour en Equipe de France? Bien sûr qu’il mérite. Maintenant, il n’y a pas de dispositif pour un tel joueur. L’équipe de France joue en 3-4-3 et on a l’impression qu’il n’y a pas de place pour lui, tactiquement. » Franck Leboeuf – Source : Téléfoot (31/10/21)