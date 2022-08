OM : Courbis défend Tudor et trouve un autre coupable !

Sur les ondes de RMC, Rolland Courbis est revenu sur le départ de Jorge Sampaoli et les critiques sur Igor Tudor. Pour l’ancien coach, l’Argentin est plus à blâmer.

L’Olympique de Marseille vit des derniers jours compliqués avec l’arrivée d’Igor Tudor qui ne semble pas être en odeur de sainteté au club. La Provence indique qu’une réunion a été réclamée par les joueurs avec le président Longoria afin d’aplanir ces tensions.

On ne peut pas condamner Igor Tudor qui prend une suite qui est très compliquée — Courbis

Forcément, cette actualité brulante du club a été traitée dans les différents médias. Sur RMC, Rolland Courbis explique qu’il n’y a pas de raison de ne cibler qu’Igor Tudor comme coupable de cette instabilité. Pour lui, Sampaoli a également sa part de responsabilité en étant parti !

« Mon point de vue est, et va l’être pendant plusieurs semaines, totalement différent de ce que j’entends et des inquiétudes qu’il peut y avoir. Ma façon de voir les choses c’est que s’il n’y avait pas de problèmes après un changement d’entraineur (c’est là que je serais inquiet). Là ce n’est pas un changement d’entraîneur habituel ou traditionnel qui est viré parce que les joueurs, les supporters et les journalistes ne le veulent plus. Là c’est un entraîneur qui est parti de lui-même, et qui laisse un groupe habitué à certaines choses bien précises. Tudor, cela n’a jamais été un messie ou un magicien. C’est si Tudor ne rencontre pas de problèmes que moi je serais étonné dans ce contexte. Il a comme problème que trois ou quatre joueurs importants regrettent un entraîneur qui est parti, a encore estimé celui qui a entraîné à Marseille entre 1997 et 1999. Moi je cible plutôt Jorge Sampaoli qui s’en va… je ne vais pas dire comme un voleur mais il est parti. Pourquoi s’en est-il allé? Je n’en sais rien. On ne peut pas condamner Igor Tudor qui prend une suite qui est très compliquée. Pour ce qui est de Jorge Sampaoli, ce n’est pas qu’en vieillissant je deviens plus méfiant mais peut-être que oui. J’attends avec impatience ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines. Parce que si je vois Jorge Sampaoli signer dans quinze jours ou trois semaines dans un autre club… Un club qui s’est intéressé à lui parce qu’il était libre de tout contrat avec l’Olympique de Marseille… Je vois les choses avec un esprit un peu plus tordu, je pense qu’il sera peut-être parti pour aller dans un autre club. Et j’appelle cela une trahison » Rolland Courbis – Source : RMC (01/08/22)