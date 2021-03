OM : Courbis dézingue Lirola et Balerdi et pense aux retombées avec Sampaoli !

Pour Rolland Courbis, les deux joueurs de l’Olympique de Marseille Pol Lirola et Leonardo Balerdi ont perdu du crédit aux yeux de Jorge Sampaoli avec cette soirée illégale !

L’Olympique de Marseille était au coeur de l’actualité ce lundi avec la soirée de Pol Lirola où Leonardo Balerdi était également convié.

Maintenant, il n’y aura plus aucun droit à l’erreur — COURBIS

Dans l’After Marseille, podcast de RMC, Rolland Courbis a perdu son sang froid en évoquant cette « erreur de jeunesse » et pense que cela aura un impact sur leurs prochains matchs.

A LIRE : Pourquoi l’OM doit jouer l’Europa League la saison prochaine !

« Je suis surpris par cette polémique autour de la fête de Lirola et Balerdi. Je suis déçu. Quand je vois certains choix sur le terrain pour ces deux joueurs, je trouve ça con… En dehors du football, ils sont aussi très cons… C’est une nouvelle pour moi. Après, je pense que Sampaoli va avoir la malice de se servir de cette histoire pour mettre la pression sur ses joueurs. Maintenant, il n’y aura plus aucun droit à l’erreur. Et le joker qui concerne l’indiscipline en dehors du football, les joueurs l’ont bouffé. Lirola et Balerdi vont devoir être bons sur le terrain, ce qui n’est pas toujours le cas… » Rolland Courbis – Source : After Marseille (29/03/21)