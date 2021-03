Pourquoi l’OM doit jouer l’Europa League la saison prochaine !

Dans l’After Marseille sur RMC, Mourad Aerts a été questionné sur les ambitions de Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Notre journaliste Mourad Aerts était sur l’After Marseille, podcast sur RMC pour évoquer l’actualité du club avec Rolland Courbis.

Si on me demande, je veux revivre des émotions et aller en Europe — MOURAD

Le débat tournait autour des ambitions de l’OM la saison prochaine avec une probable qualification en compétition européenne. Pour Mourad, il faut que les Marseillais y retournent pour que les supporters vivent des émotions.

« La seule compétition européenne qui fait rêver en France, c’est la Ligue des Champions. Aujourd’hui, si tu n’es pas dans cette compétition on est sur un constat d’échec, à part pour des clubs comme Lens et Metz qui luttent pour y aller et qui verraient cela d’un bon oeil. Personnellement, j’aimerais que l’OM se qualifie. Même l’Europa League, depuis que je suis supporter marseillais, j’ai connu trois salves d’émotions formidables en 1999, en 2004 et en 2018. Si on me demande, je veux revivre ça et y aller. J’espère que l’on sera en Europe la saison prochaine mais ça ne déclenche pas un gros élan d’enthousiasme aux supporters quand on leur dit : on va aller en Europa League ou en Conference League. » Mourad Aerts – Source : After Marseille (29/03/21)