OM : Courbis dézingue Valère Germain et explique pourquoi il rate une « carrière correcte »

Disparu depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain n’a pas joué une seule seconde avec le coach argentin. Une situation qui est totalement de la faute de l’attaquant selon Rolland Courbis !

L’arrivée de Jorge Sampaoli a fait perdre leur place à quelques joueurs de l’effectif. Parmi eux, Valère Germain, qui n’a pas joué une seule fois sous les ordres du coach argentin.

Dans l’After Marseille, podcast de RMC, Rolland Courbis s’est exprimé sur l’attitude de l’attaquant de l’OM qui ne lui a pas permis d’avoir une meilleure carrière.

« Que Germain ne soit pas extraordinaire… OK, surtout pas pour être un numéro 9 axial tout seul dans un 4-3-3. Mais qu’il puisse ne pas être utile pour être associé par exemple à un costaud Milik avec la malice de Germain, ses déplacements… Sincèrement, il y a des joueurs qui sont culottés, un peu trop. Il y en a d’autres qui sont timides, un peu trop. Pour moi, Germain rate une carrière correcte par timidité. Il est absent dans tout. Il ne gueule jamais, ne proteste jamais… C’est bien gentil d’être gentil mais il y a des limites ! Il est transparent ! » Rolland Courbis – Source : After Marseille (22/03/21)

