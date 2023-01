OM : Courbis dit bravo à Tudor, mais…

L’OM s’est facilement imposé 0-2 à Troyes lors de la 18e journée de Ligue 1 mercredi soir. Sur RMC, Rolland Courbis se félicite du niveau de jeu et des résultats de du club olympien en championnat, moins en Coupe d’Europe…

Rolland Courbis estime que l’OM a totalement maitrisé son match face à Troyes et se dit impressionné par le parcours en Ligue 1. Cependant il n’oublie pas l’élimination en Ligue des Champions.

Sur le championnat c’est difficile de faire mieux, mais

« Ce qui se passe depuis le début de la saison dans l’ensemble, sur le championnat c’est difficile de faire mieux, mais tu ne peux pas m’empêcher d’avoir des regrets avec ce qu’il s’est passé en Ligue des Champions. On se bat pour se qualifier pour cette compétition et on avait comme comparaison l’espoir de pouvoir faire comme le LOSC la saison dernière. Tomber dans une poule avec la possibilité de terminer deuxième, dans le pire des cas 3e, alors que l’on été 4e chapeau. Mais quand tu n’es pas capable de faire match nul contre Francfort ou Tottenham… Sinon c’est bien ce qu’il se passe et en plus je vois des améliorations. Gagner à l’extérieur, ok c’est déjà bien, mais de la façon comme face à Troyes en promenade de santé et d’un match maitrisé de la première à la dernière minute, je dis bravo mais j’ai toujours en travers ce parcours en champions League. » Rolland Courbis – source : RMC (12/01/2023)

Voici la réaction du coach Igor Tudor en conférence de presse d’parés match.

C’est mentalement qu’on arrive à se concentrer pour ne pas faire d’erreur

« Je suis satisfait non seulement par le résultat mais aussi par le match qu’on a produit. On a été une équipe sérieuse, qui savait quoi faire sur le terrain. Il ne s’agit pas de savoir jusqu’où on peut aller, il faut simplement se préparer pour le prochain match. La clé, c’est d’être performants à chaque fois, d’être bons le jour du match, de travailler pour progresser et on verra jusqu’où on peut aller. Ce que j’apprécie le plus chez les joueurs, c’est cette mentalité, cette volonté de gagner, d’être sérieux, de faire attention aux détails. C’est mentalement qu’on arrive à se concentrer pour ne pas faire d’erreur et c’est la clé, on l’a vu ce soir (mercredi). Mais le chemin devant nous est encore long. » Igor Tudor – Source : Conférence de presse / L’Equipe (11/01/2023