OM : Courbis liste les 7 leaders de l’équipe !

Dans l’After Marseille, le podcast de l’After Foot RMC sur l’OM, Rolland Courbis, Florent Germain et Nicolas Vilas se sont demandés si cette équipe avait assez de leader et de caractère. Cette question est au coeur des préoccupations de Pablo Longoria pour le recrutement de cet été.

Début mars, Igor Tudor expliquait, en conférence de presse, que ses joueurs ont du caractère et qu’ils ont montré de la personnalité tout au long de la saison, même en Ligue des Champions. L’entraîneur parlait même de confiance pour la fin de saison, puisqu’il faudra beaucoup plus de caractère sur ce sprint final.

Depuis l’élimination en Coupe de France face à Annecy (2-2, 6-7 tab), les semaines sont compliquées pour l’OM. Pas de victoire à domicile depuis le match de Coupe face à Paris et encore une contre-performance ce week-end face à Montpellier ce week-end (1-1), le club phocéen est désormais troisième de Ligue 1, derrière Paris et Lens. La question qui se pose maintenant est de savoir si les joueurs ont assez de mental pour se relever de cette période difficile et s’ils ont des leaders dans le vestiaire.

Je vois sept ou huit leaders du vestiaire

La saison dernière, Guendouzi et Payet étaient considérés comme tels, mais s’ils jouent beaucoup moins cette saison, cela peut influencer leur rôle dans le vestiaire, avec peut-être moins de légitimité à élever la voix. Dans l’After Marseille, ils discutent également du rôle de Rongier, capitaine mais qui n’a peut-être pas les épaules pour assumer ce titre. Pour Rolland Courbis, avant de parler de leadership et de manque de caractère, il faut régler les problèmes techniques, les manquements au niveau du football.

Avoir cet effectif, c’est déjà très bien

« Je vois sept ou huit leaders du vestiaire. Mbemba, Gigot qui connait la région, Kolasinac qui est surprenant et en progrès, le duo Rongier – Veretout, Sanchez, Guendouzi. Ils sont capables d’être en confiance, ils vont réfléchir et voir s’il y a possibilité de faire mieux et de s’améliorer selon l’équipe d’en face. Avec les moyens de l’OM, avoir cet effectif là c’est déjà très bien, même si c’est normal que certains aient plus de mental que d’autres, tu devrais pas perdre 20 points à domicile et six en Ligue des Champions. C’est une évidence d’avoir du mental et du caractère, mais d’abord tu dois régler les problèmes footballistiquement. » Rolland Courbis – Source : After Marseille (05/04/23)

