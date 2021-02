OM : Courbis ne veut pas voir les Marseillais se qualifier en Europe !

Sur RMC, Rolland Courbis a affirmé que ce ne serait pas une bonne chose pour les Marseillais dans une compétition européenne la saison prochaine.

Toujours en course pour une cinquième place, l’Olympique de Marseille espère arracher une qualification en Europa League cette saison…

je pense que l’OM ferait mieux de ne pas être en Coupe d’Europe la saison prochaine — COURBIS

Pour Rolland Courbis, ancien coach du club, ce ne serait pas une bonne chose pour les Marseillais d’ajouter une compétition avec un effectif aussi court.

« Est-ce qu’il faut souhaiter un OM cinquième ? Avec les matchs européens le jeudi… Moi, je dis non ! Marseille doit avoir des objectifs en championnat et en Coupe de France. Si tu mets la Coupe d’Europe en plus, il faudra un effectif de qualité, mais avec plus de 14-15 joueurs. Il faudrait 7-8 joueurs de plus si c’est le cas. La saison prochaine, il y aura certains départs. Mettre en place un groupe en quantité pour pouvoir jouer sur tous les tableaux, ce sera impossible. Donc sincèrement, je pense que l’OM ferait mieux de ne pas être en Coupe d’Europe la saison prochaine. Ça augmenterait les chances de finir sur le podium pour retrouver la Ligue des Champions en 2022. Je comprends les joueurs, ils veulent jouer l’Europe. Mais la période est compliquée » Rolland Courbis – Source : RMC