OM: Courbis n’épargne pas Sampaoli !

En pleine préparation d’avant-saison, les hommes de Jorge Sampaoli travaillent afin d’être bien physiquement pour commencer le championnat le mieux possible. Une méthode qui ne plaît pas à l’ancien entraineur de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis…

L’Olympique de Marseille a déjà joué quatre matchs amicaux, avec comme bilan trois victoires et un match nul. Un enchainement de rencontre presque tous les trois jours, afin de travailler un maximum le foncier. L’objectif ? Etre prêt physiquement, pour la première journée de Ligue 1, le 8 août prochain face à Montpellier.

Ancien entraineur des deux écuries, Rolland Courbis n’est pas un adepte de cette méthode :

Ce que Sampaoli demande, c’est de la folie– Courbis

« Tout simplement parce que depuis bientôt deux ans, il n’y a eu aucun équilibre dans les préparations physiques. Entre les coupures, les redémarrages à zéro, les montées en puissance, etc. Mais on va dans le mur ! À RMC, pour me taquiner, certains m’appellent Docteur Courbis. Cette fois, j’espère me tromper, mais je prédis une belle hécatombe et des infirmeries pleines. Et si certains clubs ont pris l’habitude de dire “il faut doubler les postes”, moi je dis qu’ils feraient peut-être mieux de les tripler. Et quand je vois des clubs comme l’OM, qui font des matchs de préparation tous les trois jours… Mais tu t’entraînes quand ? Et les joueurs, ils se reposent quand ? Jorge Sampaoli est sûrement un très grand entraîneur, mais le niveau de sa préparation et l’intensité qu’il demande, c’est de la folie dans le contexte actuel. J’ai très peur pour la suite, pour les joueurs. » Rolland Courbis— Source: Le 10 Sport (23/07/21)