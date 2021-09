OM: Courbis pas encore convaincu par Lopez…

Cette saison représente un tournant au poste de gardien de but à l’Olympique de Marseille. Mandanda en fin de carrière, c’est Pau Lopez qui a débarqué à l’OM cet été, afin de concurrencer l’international français. Depuis trois matchs, c’est l’espagnol qui est titularisé par Jorge Sampaoli…

Légende à son poste à l‘OM, Mandanda est confronté à une concurrence cette saison. En effet, Pau Lopez a débarqué en prêt avec option d’achat en provenance de l’AS Roma. Lors des trois derniers matchs, c’est le nouveau portier marseillais qui est titulaire au détriment de l’international français.

Rolland Courbis a donné son avis sur ce duel au sommet entre les deux gardiens de but :

Pau Lopez n’a pas gagné sa place– Courbis

« Je pense que pour le moment Pau Lopez est très difficile à juger. Mais je pense que comme Donnarumma face à Lyon, Lopez est coupable sur le but du Lokomotiv Moscou. Après ça peut arriver à un gardien d’encaisser un but qu’il n’aurait pas du prendre. Ce serait dommage avec ce que l’on voit dans cette équipe, de se planquer sur le bon choix et sur la bonne gestion du gardien de but. Avec la coupure internationale, Mandanda peut perdre sa place de troisième gardien, et il y un calendrier avec le PSG et Nice, il ne faudra donc pas se tromper de gardien. Mais Pau Lopez nous amène pas à dire qu’il a gagné sa place lors de ses trois premiers matchs. » Rolland Courbis— Source: RMC (20/09/21)

Selon Emmanuel Petit, la concurrence ne doit épargner personne, ni même les cadres du groupe.

Tout le monde doit être mis en concurrence – Emmanuel Petit

« Je tiens à souligner que j’ai beaucoup de respect pour Steve Mandanda, pour le joueur et sa carrière. Je trouve qu’il a été, la plupart du temps, exemplaire sur et en dehors du terrain. N’oublions pas également que c’est le recordman des matchs à l’OM de toute l’histoire du club. Mais Sampaoli ne doit rien aux joueurs, il n’est pas là pour leur faire plaisir. Le crédit, c’est auprès des supporters. Steve sait qu’il est très apprécié et c’est déjà très bien. C’est très dur de rentrer dans le cœur des supporters et lui, il y est. Mais c’est vrai qu’il a 36 ans. Même s’il a rendu de très bons services dans les années précédentes, il n’empêche qu’au même titre qu’un joueur de champ, un gardien doit être mis en concurrence. On le voit dans beaucoup de clubs, au PSG ou à l’étranger. Sampaoli est dans l’immédiateté, il vient d’arriver au club, débute une nouvelle saison. Donc, tout le monde doit être mis en concurrence » Emmanuel Petit – Source : RMC (17/09/2021)