Interrogé par La Provence, Rolland Courbis s’est questionné sur les choix d’Igor Tudor en terme de joueurs dans le onze. L’ancien coach se demande pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont alignés !

Recrutés cet hiver, Vitinha et Ounahi n’ont droit qu’à très peu de temps de jeu depuis le début de l’année 2023… Ce qui donne forcément beaucoup d’interrogation dans les médias et auprès des supporters. Rolland Courbis a été questionné à ce sujet dans La Provence. L’ancien coach de l’OM aimerait des explications de la part d’Igor Tudor.

« Le point d’interrogation, c’est l’absence de rotation dans cet effectif qui me semble pourtant assez fourni. Ce sont toujours les mêmes dix joueurs qui s’épuisent à chaque match. Ounahi qui joue la Coupe du Monde jusqu’en demi-finale avec le Maroc et Vitinha ne sont-ils pas capables de donner un coup de main pendant trente minutes ? Il faut poser la question au coach, car ça parait un peu étrange » Rolland Courbis – Source : La Provence

Ounahi est très technique, on voit qu’il a du ballon

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)