OM : Courbis pointe du doigt un gros probléme dans l’effectif de Sampaoli !

L’OM va attaquer la dernière ligne droite de sa saison. Jorge Sampaoli va devoir se passer des services de Léonardo Balerdi, opéré de l’épaule, mais aussi d’Alvaro qui a été plus ou moins écarté du groupe. Un sacré problème pour Rolland Courbis…

Dans l’After Podcast, Rolland Courbis estime que Sampaoli n’a pas les moyens de se passer d’Alvaro. Il n’a pas assez de défenseurs centraux dans son effectif…

Cinq arrières centraux, tu en enlèves deux, il ne t’en reste plus que trois — Courbis

« Cette décision sur Alvaro c’était avant la blessure de Balerdi ? Cette blessure change la donne quand même. Quelque soit le caractère de Jorge Sampaoli, il sait tout de même compter jusqu’à cinq. Cinq arrières centraux, tu en enlèves deux, il ne t’en reste plus que trois. Ce qui veut dire que si tu as un problème avec un défenseur, tu es obligé de faire redescendre Kamara. Forcément, Kamara est tellement fort que tu peux le faire jouer gardien de but, mais avec un match tous les trois jours, il va falloir faire vraiment attention. Il y aussi des possibilités de suspension. » Rolland Courbis – source : After Podcast (28/03/2022)

Pour le Champion du Monde 2018 avec l’Equipe de France, ce qui est important dans la gestion de Jorge Sampaoli, c’est l’absence de peur de l’adversaire !

« Avec lui, j’ai vécu la meilleure saison de ma carrière. C’est un caractère opposé au mien, mais il donne de l’énergie à son équipe, il aide les joueurs à tout donner et à se sentir bien physiquement. Il met beaucoup d’intensité dans les entraînements et ça donne du jus pour aller presser vers l’avant. Il met aussi en place un jeu pour gagner, ce n’est pas quelqu’un qui a peur. Je me rappelle qu’on affronte le Barça et il nous demande d’aller presser très haut, en laissant nos défenseurs centraux en un contre un face à Neymar, Suarez ou Messi. Il ne craint rien, il s’en fout des conséquences et les joueurs le ressentent » Steven Nzonzi – Source : Ouest-France (27/03/2022)

« Quand j’ai vu cette composition d’équipe je me suis dit, le meilleur onze de l’OM c’est celui-ci. Pour moi c’est vraiment le meilleur, et la plus cohérente avec Kamara dans l’axe, Saliba Caleta Car c’est du très lourd… C’est trois là en défense c’est le top. Après tu retrouves au milieu de terrain Rongier, Gueye, Gerson, Guendouzi, c’est très équilibré, et ça te donne la possibilité quand tu te projettes vers l’avant d’avoir de vraies attaquants : Under, Milik, Payet, Gueye… Sur les actions offensives tu te retrouves toujours avec trois, quatre ou cinq joueurs dans la surface adverse. Dans les phase de possession tu te retrouves avec des joueurs hyper techniques et intelligent dans le jeu, et dans la phase défensive tu as une assise vraiment costaud » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (22/02/2022)