OM Supporters : La mise au point des Dodgers concernant le communiqué sur Sampaoli

Il y a quelques semaines le groupe de Supporters les Dodgers ont publié un communiqué assez virulent à l’encontre de l’entraîneur de l’OM Jorge Sampaoli. Collette Cataldo, figure emblématique du groupe s’est exprimé à ce sujet sur les ondes de RMC Sport.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, Colette Catalto, figure emblématique des Dodgers, s’est expliqué sur le communiqué virulent à l’entre de Jorge Sampaoli publié sur les réseaux sociaux par le groupe de supporters marseillais il y a quelques semaines.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria explique la construction de son effectif…

« On a fait un communiqué, je ne reviens pas sur ça et si c’était à refaire on le referait. On a demandé à parler au président avec l’entraîneur et tout le monde a cru que c’était pour critiquer son jeu hors ce n’était pas le sujet. On n’a pas l’intention de lui apprendre son métier. On voulait qu’il nous explique ce qui c’était passé car les premier mois ça a bien fonctionné et puis il y a eu des changements, jamais un joueur à son poste. Il n’est pas venu à la réunion. On voulait voulait depuis longtemps un avant centre, et le président nous a satisfait en achetant Milik. Mais Milik a passé son temps sur le banc, on voulait savoir pourquoi. Et puis surtout il y a le sujet Mandanda, parce que pour nous c’est une icône. Il n’a jamais fauté dans son travail. On voulait savoir pourquoi sans explication il l’a foutu à la porte » Colette Cataldo (Dodgers) – Source : RMC Sport 22/02/2022)