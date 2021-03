OM : Courbis souligne ce « cadeau empoisonné » fait à Sampaoli !

L’OM s’est incliné 3-0 face à Nice samedi, une lourde défaite, la première pour Jorge Sampaoli. Rolland Courbis estime que le coach argentin va être en difficulté cette saison et lui souhaite de ne pas terminer 5e !

Dans un entretien accordé à la Provence, Rolland Courbis donne son avis sur Jorge Sampaoli. Il estime que l’ancien entraineur du FC Séville va être en difficulté avec ce groupe, il lui souhaite de ne pas avoir à disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine…

faut-il souhaiter à l’OM de se qualifier pour la Ligue Europa ? Non ! — Courbis

« Jorge Sampaoli est plein d’enthousiasme. On avait de longs débats avec ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Bielsa. Je pense qu’il va égayer l’atmosphère. Nous, les consultants et les passionnés, sommes contents de le voir avec ses explications footballistiques, même s’il y aura des désaccords. La première question que je propose que l’on se pose est la suivante : faut-il souhaiter à l’OM de terminer 5e et de se qualifier pour la Ligue Europa ou sa cousine ? J’ai ma réponse. C’est non ! (…) La saison passée, nous étions ravis de voir qu’il y avait à l’OM une belle ambiance dans le vestiaire. Évidemment, quand il n’y a que quinze joueurs, c’est plus simple, il n’y a pas de dispute ! Mais lorsqu’on est en coupe d’Europe, il en faut davantage. Je pense que lui donner l’équipe aujourd’hui est un cadeau empoisonné. Il doit tirer le maximum de cet effectif qui est plus que correct, mais qui a certaines lacunes… » Rolland Courbis – Source: La Provence (22/03/2021)