OM – Covid 19 : Enfin des bonnes nouvelles !

L’Olympique de Marseille est actuellement touché par la pandémie de Coronavirus avec pas moins de huit cas positifs déclarés au sein de son effectif professionnel depuis deux semaines. Les joueurs porteurs du virus semblent cependant s’en remettre petit à petit…

En effet après Jordan Amavi, déclaré négatif au Covid-19 ces derniers jours, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier auraient également passé des tests négatifs au virus selon Maritima.

#OM alors qu’on n’en sait pas plus sur la tenue du match #SB29OM de dimanche soir, petite info Maritima : après Jordan Amavi… Maxime Lopez, Steve Mandanda et Valentin Rongier seraient désormais négatifs au Covid ⤵️@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias https://t.co/NVEqXl3l1G — Karim Attab (@karimattab1) August 26, 2020

Espérons que ces bonnes nouvelles se confirment et que tous, à nouveau, puissent retourner défendre nos couleurs sur les terrains de Ligue 1 ! Il n’y a pour le moment eu aucune communication concernant le maintien éventuel du match de dimanche, Brest/OM…

EST CE QU’ON REPORTE DES MATCHS INDÉFINIMENT ?

« À un moment, il va falloir décider. Est-ce qu’on reporte des matchs indéfiniment ? Ou alors les annuler, en disant « vous êtes pas aptes, on vous déclare forfait ». Le diffuseur qui vient d’arriver (Mediapro) et qui a mis beaucoup d’oseille, il va faire la gueule. Ils vont vouloir leurs matchs, même si c’est reporté en semaine. Donc je ne pense pas qu’on ira de ce côté là. Mais à un moment, il va falloir taper du poing sur la table en disant : « vous mettez à l’écart les malades, et vous arrivez avec 14 joueurs valides pour jouer les matchs. » (…) Pour le coup, là, on a pas de cas graves ! Pendant longtemps, on ne savait pas la gravité donc on pouvait s’inquiéter. Le seul cas grave en France, ça a été Junior Samba de Montpellier… Maintenant on voit bien que les formes graves sont rares, il ne faut peut-être pas tout le temps méga-paniquer. Pour les jeunes, bien sûr ! »

Daniel Riolo – Source : After Foot RMC – 25/08/2020