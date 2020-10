OM : « Cuisance apporte de la fluidité dans le jeu »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-1 face aux Girondins de Bordeaux. Voici la note et l’appréciation de Michael Cuisance lors de ce match…

L’Olympique de Marseille a réussi sa rentrée après la trêve internationale en battant les Girondins de Bordeaux sur le score de 3-1. L’animation offensif a tout de même beaucoup penché à droite en première mi-temps, avec de belles connexions entre Thauvin et Hiroki Sakai. André Villas-Boas a surpris tout le monde avec sa composition d’équipe, un 442 en losange avec Michaël Cuisance en numéro 10. Le rôle de la recrue en provenance du Bayern reste à déterminé avec le retour de Payet. Peut être en 8 à la place d’un Morgan Sanson impliqué mais peu utile dans le jeu.

Une première sérieuse mais surtout utile à l’équipe !

Sa rencontre peut être résumée par sa passe simple, faite rapidement vers Amavi sur l’action du troisième but (64′). Il a apporté de la fluidité dans le jeu en jouant vite et vers l’avant, et souvent vers Florian Thauvin. Placé en 10, il a tout de même penché vers la droite dans son positionnement. Remplacé à la 74′ par P.Gueye, plutôt intéressant.