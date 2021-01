OM : « Cuisance, le Bayern en voulait combien déjà? »

L’OM coule. Après avoir perdu face au dernier de Ligue le weekend dernier, les marseillais se sont inclinés face à Lens mercredi en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Michel Cuisance…

L’OM a fait illusion pendant 10 minutes dans l’envie. Le bloc mis en place par Villas-Boas était haut et proposait un pressing intense. Cette motivation s’est vite heurtée aux erreurs techniques et à l’impossibilité de s’approcher des buts de Leca. Tout s’est effrité au fil des minutes, les marseillais ont été incapables de construire des attaques et Lens a pris le match en main en seconde mi-temps. Tout s’est écroulé après l’ouverture du score du RCL qui a copieusement dominé ce début de second acte. La faillite est collective et mentale, les joueurs ne répondent plus. Cuisance a remplacé Rongier, blessé, à la 44e minute. Le milieu de terrain prêté par le Bayern n’a pas eu d’impact sur le jeu de l’équipe. Le manque de confiance qui caractérise l’OM actuellement est son problème depuis plusieurs semaines…

La note de Michael Cuisance : 2/10

son appréciation