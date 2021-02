OM : « Cuisance ? On se demande encore ce qu’il fait à Marseille »

L’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul samedi sur la pelouse du FC Nantes dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Michaël Cuisance…

Trois petits jours après leur victoire sur l’OGC Nice (3-2), les marseillais se déplaçaient hier à La Beaujoire pour y affronter le FC Nantes. Si Mandanda a raté son dégagement, provoquant l’ouverture du score de Blas, Dimitri Payet est parvenu à égaliser par la suite. Un score final 1-1 qui n’arrange aucune des deux équipes. Entré en jeu à la 78e minute en lieu et place de Bouba Kamara, Michaël Cuisance a livré une prestation inquiétante…

A lire : Nantes – OM (1-1) // Les Notes de FCM : Nagatomo et Payet sauvent l’honneur d’une équipe encore malade…

Entré en jeu à la place du minot, on a compris pourquoi le premier était titulaire tant la différence de niveau entre les deux est flagrante. C’est à se demander pourquoi Nasser Larguet l’a fait entrer et n’a pas plutôt choisi Olivier Ntcham qui était sur le banc. La dernière recrue marseillaise aurait peut-être apporté plus de densité et d’allant offensif. Ça n’aurait pas pu être pire de toute façon