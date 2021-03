OM : Cuisance s’explique sur sa mauvaise période « je n’étais pas totalement focus sur le foot »

Sous les ordres de Jorge Sampaoli, Michaël Cuisance semble s’être réveillé. En deux entrées, il a trouvé deux fois le chemin des filets… Le milieu du Bayern Munich explique comment il a vécu sa période compliquée et pourquoi il se réveille enfin.

Prêté par le Bayern Munich cet été à l‘Olympique de Marseille, Michaël Cuisance a eu du mal à s’intégrer dans l’effectif. D’abord décevant avec André Villas-Boas, il a touché le fond lorsqu’il entrait en jeu sous les ordres de Nasser Larguet.

en dehors du terrain, j’ai dû régler certaines situations

Avec Jorge Sampaoli, le jeune international Espoir semble plus concerné. A deux reprises, il entre en jeu (face à Rennes et Brest) et marque sur des passes de son coéquipier Luis Henrique. Un duo de super sub qui fait du bien à l’OM ! En conférence de presse, Cuisance a expliqué avoir quelques soucis extra-sportifs.

« On a tous des problèmes personnels, en dehors du terrain, j’ai dû régler certaines situations, je n’étais pas totalement focus sur le foot, mais ça rentre dans l’ordre. Je pense qu’on progresse dans toute situation. Il faut essayer d’avancer. J’apprends tous les jours ici. » Michaël Cuisance – Source : Conférence de presse (18/03/21)