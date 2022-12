OM – Daniel Riolo : ça m’a choqué »

L’Olympique de Marseille s’est imposé très largement face à Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade vélodrome. Dans l’émission l’After Foot sur les RMC, Daniel Riolo est revenu sur la performances des joueurs de Tudor.

Le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la très large victoire de l’OM contre Toulouse (6-1) ce jeudi soir au stade Vélodrome :

« Contrairement aux autres grosses écuries du championnat, l’OM tu les as récupéré là ou tu les as laissé. Un intensité tout de suite dans le match, une générosité, plein de situation aux abords de la surface de réparation. Une volonté d’aller chez l’autre de bousculer de faire le pressing de récupérer le ballon dans la surface adverse, ça m’a choqué la différence d’état de forme de volonté de jouer… Tu n’as même pas remarqué les absences, tu n’as eu que des bons joueurs, un match incroyable de Rongier… Franchement je les ai trouvé impressionnants et ils m’ont beaucoup plus » Daniel Riolo – Source : RMC Sport » (29/12/2022)

