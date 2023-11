OM: Daniel Riolo en remet une couche, « Marseille ne mérite pas de voir ce match »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a remis une couche sur l’ absence de sanctions disciplinaires et la reprogrammation de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et son rival Lyonnais dans un Stade Vélodrome au complet. L’éditorialiste a regretté le « manque de courage » de Vincent Labrune.

Daniel Riolo a fustigé ce jeudi la décision de la LFP qui n’a pas sanctionné l’OM et qui a décidé de reprogrammer la rencontre face à Lyon dans un Stade Vélodrome plein. « Il y a un truc qui s’appelle le règlement. Le règlement, effectivement, comme c’est en-dehors du stade… ok. Il y a une application du règlement« , a-t-il souligné au micro de RMC Sport en regrettant: « Mais c’est comme pour les arbitres, il y a le jeu et l’esprit du jeu. »

« Vincent Labrune n’est pas un patron mais plutôt un caissier »

Le journaliste a déploré le manque de courage des dirigeants de la LFP dans cette affaire. D’après lui, la Ligue doit faire un symbole de cet OM-OL à la suite du caillassage du bus rhodanien et de la blessure au visage de Fabio Grosso.

« La Ligue qui doit quand même être responsable, qui doit avoir un patron, parce qu’elle a un directeur financier, l’Orléanais (Vincent Labrune, NDLR), mais elle n’a pas de patron. Elle a quelqu’un qui négocie les droits TV, elle a quelqu’un qui compte l’oseille, c’est un caissier en fait, l’Orléanais », s’est agacé le consultant sur l’inaction des dirigeants du football français. « Mais il doit aussi être patron de la Ligue. Et patron de la Ligue cela veut dire prendre des décisions, c’est parler et donner un cap« , a-t-il poursuivi.

Pour Riolo, la rencontre ne doit pas se rejouer au Vélodrome: « Sur un dossier aussi sensible que cela, oui avec le règlement je comprends que les Marseillais se demandent pourquoi on les emmerderait alors qu’ils ont respecté le règlement. Ok… Eh bien un patron, pour l’esprit, il ne fait pas jouer à Marseille dans un stade vide parce qu’il se trouve que je déteste les stades vides et les sanctions collectives. Mais il doit y avoir un truc, tu dois marquer le coup! Tu dois trouver quelque chose! Tu fais jouer le match sur terrain neutre avec public« , a-t-il affirmé.

« La ville dans son ensemble ne mérite pas de voir cet OM – OL »

Daniel Riolo a également pointé du doigt les pouvoirs publics qui « ne réagissent pas », c’est donc au président de la Ligue d’agir selon lui: « Essayons déjà de prendre une décision qui marque le coup pour montrer qu’il y a un patron qui dit que c’est inadmissible et intolérable, ce qu’il s’est passé à Marseille », a-t-il encore ajouté. « Un patron qui dit que cet OM-Lyon que les gens attendaient tant, eh bien la ville de Marseille ne le verra pas. Les ligues très fortes dans le sport cela existe, en Angleterre ou en NBA, avec de vrais patrons. Mon truc c’est que la ville, il ne faut pas se mentir et arrêter d’être hypocrite car c’étaient des supporters de l’OM… Il faut dire que la ville, parce que la mairie elle a fait quoi, on l’a entendue la mairie? Rien du tout! La ville dans son ensemble ne mérite pas de voir ce match et la Ligue doit le faire jouer ailleurs. Si les Marseillais veulent se déplacer, ils viendront, seront escortés et il n’y aura pas de problème. Mais au moins on marque le coup et on fait un truc« , a ajouté Riolo.