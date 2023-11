OM: Pierre Ménès a retrouvé un joueur face à l’AEK, une très bonne nouvelle selon lui !

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur la pelouse de l’AEK Athènes (0-2) ce jeudi lors de la 4e journée de la Ligue Europa. Pierre Ménès s’est réjoui de la performance olympienne, et plus particulièrement de celle du portier marseillais Pau Lopez.

Pierre Ménès a souligné un « match intéressant » de l’OM face à Athènes (victoire 0-2) via sa chaîne YouTube. Le journaliste a également loué la performance de Pau Lopez.

A LIRE AUSSI: OM : Gattuso : « J’ai un vestiaire de ‘puta madre’ ! «

« Pau Lopez a fait pas mal d’arrêts, dont un de très bon niveau »

Ligue Europa : jeudi joyeux ! Superbes performances de nos trois clubs engagés en Ligue Europa.https://t.co/UcDwNirFqZ via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 9, 2023

« Marseille a fait une très bonne première mi-temps avec de la maîtrise, beaucoup plus qu’une équipe grec qui cherchait à jouer vite. Pour jouer rapidement, il faut avoir de la technique et quand ce n’est pas le cas, l’équipe perd toujours le ballon, a-t-il constaté. La deuxième période a été plus compliquée pour les olympiens, souvent acculés sur leur but par une équipe grecque qui a pris plus de risque et qui s’est imposée sur le plan physique. On a retrouvé Pau Lopez qui a fait pas mal d’arrêts, dont un de très bon niveau. C’est une excellente nouvelle pour Marseille. C’était un match intéressant de l’OM qui a remporté sa première victoire à l’extérieur« , a ajouté Ménès.