OM – Pour Daniel Riolo : « Germain est un joueur moyen mais… »

Décisif contre le LOSC dimanche, Valère Germain a été précieux en seconde mi-temps. Pour Daniel Riolo, l’ancien monégasque est exemplaire…

Sur RMC, Daniel Riolo a estimé que Valère Germain était un joueur dont le comportement était exemplaire. Il a loué son implication mais aussi sa performance contre Lille. Pour rappel, l’ancien niçois a délivré une passe décisive à Dario Benedetto et a été décisif sur le premier but…

c’est le genre de joueur incritiquable — Riolo

« C’est bien dans notre Ligue 1 d’avoir des joueurs positifs, Valère Germain c’est un joueur intelligent. J’ai dis à son arrivée que c’était le genre de joueur incritiquable. C’est très rare qu’il ne soit pas bon, si tu fais le maximum c’est dur d’être critiqué. Lui il ne sait pas faire certaines choses, ce n’est pas un crack qui va te dribbler un joueur, faire une accélération ou encore une frappe pleine lucarne. C’est un joueur moyen mais ce gars là il donne le maximum. Le football est un business donc il y a une attente autours des joueurs qui coûtent chers ! On est plus indulgent avec Germain car tu ne l’as pas payé 15 millions d’euros, et contre Lille il a été excellent ! » Daniel Riolo – Source: After Foot

🗣💬 « Germain dans la difficulté souffre mais travaille. Face à lui, Ikoné est dans plein de bons coups mais joue 25 minutes sur 90 » Daniel Riolo a trouvé cohérente la prestation marseillaise face à Lille et souligne la prestation de Valère Germain #RMCLive #AfterFoot pic.twitter.com/zRuytsn7mM — After Foot RMC (@AfterRMC) February 16, 2020