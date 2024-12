OM : Daniel Riolo met en avant ces trois joueurs marseillais !

L’Olympique de Marseille a facilement remporté son match 4-0 contre l’AS Saint-Étienne, avec une performance impressionnante de plusieurs joueurs, notamment Mason Greenwood, Adrien Rabiot et Luis Henrique, qui ont tous contribué à la victoire. Daniel Riolo a salué la forme de l’OM et espère que le club fera de la Coupe de France un objectif majeur, malgré un adversaire difficile, le LOSC, lors des 16ᵉ de finale le 15 janvier.

L’Olympique de Marseille a écrasé l’AS Saint-Étienne 4-0 ce week-end, dans un match marqué par un adversaire réduit à 10 dès la 21ᵉ minute. Sur RMC, Daniel Riolo, journaliste de L’After Foot, a salué la forme actuelle de l’OM et les performances de plusieurs de ses joueurs. « L’OM est en forme et enchaîne les bons matchs. (Roberto) De Zerbi a trouvé son équipe, c’est maintenant très clair. » Il a notamment mis en avant la prestation impressionnante de Mason Greenwood, qui a inscrit un superbe but : « Concernant le but de (Mason) Greenwood, ce joueur a une capacité impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter ses tirs, même lorsque les angles ne sont pas faciles. On dirait qu’il a une jambe élastique. »

Greenwood la jambe élastique, Rabiot répond présent et Henrique très utile à l’équipe

🗣️ @DanielRiolo revient sur la bonne séquence de l’OM en cette fin d’année. pic.twitter.com/HItYiedjls — After Foot RMC (@AfterRMC) December 22, 2024

Riolo a également souligné la montée en puissance d’Adrien Rabiot, qui marque régulièrement : « (Adrien) Rabiot, dans un rôle plus offensif, marque des buts à chaque match. C’est une bonne chose, il répond présent. » Enfin, il a salué les progrès de Luis Henrique, qui devient de plus en plus indispensable pour l’équipe : « Luis Henrique progresse à chaque rencontre. Ce joueur est très utile à l’équipe. »



Le journaliste a aussi exprimé son espoir que l’OM prenne la Coupe de France au sérieux cette saison, malgré l’adversité à venir : « J’espère que Marseille a fait de cette Coupe de France un véritable objectif. Ils ont un adversaire difficile, mais le match se jouera juste avant la Ligue des champions, ce qui pourrait pousser Lille à adopter une stratégie de rotation. » L’OM affrontera le LOSC pour les 16ᵉ de finale le 15 janvier.