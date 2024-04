OM : Daniel Riolo ne donne pas cher de la peau des Marseillais face au LOSC !

Ce vendredi l’OM ira à Lille pour affronter le LOSC. Un match difficile attend les Marseillais et d’après Daniel Riolo, même aller chercher un point est mission impossible.

La dynamique de l’OM ne donne pas vraiment de bonnes indications sur ce que va être le match pour les Marseillais. A la différence des Lillois, les Olympiens n’y arrivent pas et ont enchaîné une troisième défaite avec Villarreal, le Stade Rennais et le PSG. Pour Daniel Riolo, ces indications ne donnent pas forcément de bons signaux. Il ne voit pas de victoire des Olympiens à Lille ce vendredi.

À priori la dynamique est dans le clan d’en face — Riolo

« On est très loin des ambitions du début de saison à l’OM. Envisager une fin de saison en boulet de canon… Honnêtement dans cette Ligue 1, c’est très compliqué. Si tu devais parier ta maison, on la jouerait sur le fait que ce n’est pas possible pour une qualification en Ligue des Champions. On se disait aussi que Lyon ne pouvait pas se sauver, les chiffres sont faits pour être déjoués… Il n’y a pas grand chose auquel se raccrocher pour l’OM. Parfois on ne comprend pas les séries de certaines équipes… Ils en ont fait une belle sans affronter personne mais maintenant les gros arrivent. Si on doit mettre la maison et prendre le match de demain soir… Vu ce que le LOSC propose en ce moment avec cette dynamique… Je donne très peu de chances à l’OM, affirme Daniel Riolo. Même un nul. Qu’ils me donnent tord. Je ne sais pas de quelle façon ils peuvent faire ça mais à priori la dynamique est dans le clan d’en face. Là l’OM n’est pas dans un bon moment en terme de jeu, de joueurs sur le terrain et la confiance mise par Gasset qui s’est érodée. »