OM : Un énorme coup dur confirmé pour Gasset face au LOSC !

C’est confirmé, une nouvelle absence de taille est à compter pour le match face au LOSC qui aura lieu ce vendredi. Chancel Mbemba ne devrait pas être disponible.

Après la trêve internationale, l’l’OM avait perdu plusieurs de ses éléments, surtout en défense. Lors du match face au PSG dès la reprise, une mauvaise nouvelle est tombée au Vélodrome ! Chancel Mbemba est sorti sur blessure. Son remplacement par Samuel Gigot a donné une autre tournure au match et les Parisiens ont réussi à prendre l’avantage.

Le Congolais ne devrait d’ailleurs pas faire partie du déplacement à Lille ce vendredi comme l’explique le journal L’Equipe. Le défenseur central sera préservé afin d’être potentiellement apte pour la rencontre qui opposera l’OM à Benfica en Europa League.

Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil

« Pour Mbemba, si les examens sont litigieux, ça va être encore un casse-tête chinois pour les prochaines échéances. (…) On va trouver des solutions tactiques et attendre le diagnostic pour Chancel Mbemba », avait déclaré le coach après OM-PSG en conférence de presse.

Toujours devant la presse, Jean-Louis Gasset avait déploré les nombreuses absences qui minent forcément son effectif. « Avant le match, je n’ai pas voulu me retrancher derrière les blessures, mais la trêve internationale a été terrible, Jonathan Clauss qui se blesse avec les Bleus au bout de dix minutes, Ismaïla Sarr touché avec le Sénégal. On avait quatre joueurs en reprise, on a passé cette semaine à les remplir. Ce matin (dimanche), on a encore fait des essais pour savoir qui pouvait débuter. Gigot a été infiltré à l’épaule pour tenir le match, Balerdi pareil. Tous les centraux sont touchés.