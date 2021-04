OM : Daniel Riolo s’enflamme pour Sampaoli ! « Je suis ravi qu’il soit à Marseille ! »

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’OM a enchaîné 5 victoires pour 1 nul et 1 défaite. Un bilan et des scénarios de match qui enflamment Daniel Riolo !

L’Olympique de Marseille a changé de coach en mars dernier après le départ d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet. Jorge Sampaoli est arrivé en Ligue 1 et a apporté un peu de vie et de fougue dans un effectif qui en manquait cruellement ces derniers mois.

quand il y aura du public, ça collera et ça fera l’alchimie OM

Sur l’antenne de RMC ce lundi soir, Daniel Riolo est revenu sur l’apport du coach argentin dans le vestiaire marseillais. Selon lui, la machine va encore plus prendre lorsque les supporters de l’OM seront de retour dans les stades !

« L’OM va jouer la 5e place jusqu’au bout et j’en suis ravi parce que j’aime ce que fait Sampaoli. Quand tu prends ce genre d’entraîneur, il n’y a pas de surprise. Tu prends le package en entier. Tu sais que ça va être un peu n’importe quoi, qu’il va faire le show et que les joueurs vont soit l’adorer soit à un moment vont être lassés. Il va falloir choisir des joueurs qui ne vont pas se lasser de sa méthode mais en attendant, t’es supporters de l’OM, si au mois d’août le public revient, tu ne vas jamais t’emmerder quand tu iras voir ton équipe. Tu auras des émotions. Tu vas perdre des matchs ou faire des nuls qui vont sortir du nul part mais tu en gagneras aussi qui sortiront de nul part. C’est le meilleur parcours à l’OM depuis Bielsa, comme par hasard. Depuis qu’il est là, il a un redonné un souffle et une dynamique qui sera encore meilleure quand il y aura du public parce que ça collera et ça fera l’alchimie OM. Je crois en cette histoire et je suis ravi qu’il soit à Marseille. » Daniel Riolo – Source : RMC (26/04/21)

On ne s’emmerde pas ! Ça pétille, c’est vivant — RIOLO

Outre le fait qu’il apporte de la fougue et une dynamique positive, il apporte également des scénarios fous dans les matchs avec victoires sur le fil en toute fin de rencontres et des changements qui renversent les scores. C’est également l’une des choses qui enthousiasme le journaliste de RMC.

« Les matchs de l’OM on ne les regardait plus, maintenant on les regarde et on ne s’emmerde pas ! Ça pétille, c’est vivant et dans notre Ligue 1, je suis ravi qu’il y ait un entraîneur pareil et qu’il soit à la tête de l’OM ! Ça me plait et je suis content ! Il nous manque des coachs avec des personnalités dans les clubs de Ligue 1, et lui ça en est une ! » Daniel Riolo – Source : RMC (26/04/21)