OM : David Friio explique pourquoi le stage se déroule à Marbella

Accompagnés de jeunes du centre de formation, les joueurs marseillais qui n’ont pas été convoqués en sélection se sont envolés à Marbella pour un stage de préparation qui se clôturera par une confrontation avec Sassuolo le 11 décembre.

Comme ceux de Montpellier, Lyon, Lens et Nice, les dirigeants olympiens ont choisi le Marbella Football Center pour effectuer leur stage de préparation pendant la trêve internationale.

Les joueurs marseillais ont d’ores et déjà pu croiser leurs homologues lensois sur les terrains d’entraînement : Jonathan Clauss a ainsi pu échanger avec le staff de son ancien club et retrouver ses anciens coéquipiers. Igor Tudor a été photographié en pleine discussion avec Franck Haise, le coach des sang et or.

Interrogé par L’Equipe sur le choix de Marbella, le directeur sportif de l’OM, David Friio, a mis en avant la convivialité du lieu.

« À Marseille, on est privilégiés en termes de climat. Mais à Marbella, en général, on a de bonnes conditions. Les infrastructures sont très correctes et c’est un peu pour ça que chaque club se bat pour venir. Ici, c’est plus vivant (par rapport à la Turquie, à Dubaï ou au Portugal), on est dans un contexte agréable. Les joueurs doivent s’oxygéner, il y a beaucoup de convivialité. On a des terrains de padel à l’hôtel. Ça permet au groupe élargi, joueurs et staff, de se retrouver au même endroit au même moment. » David Friio – L’Equipe- 08/12/2022

Désormais familiers avec les installations du 𝗠𝗮𝗿𝗯𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿🇪🇸 nos Olympiens travaillent avec beaucoup d’intensité afin d’être prêts pour la reprise ! 🛠️⚽️ pic.twitter.com/DpDIOHBnn6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 7, 2022

