OM : De bonnes nouvelles pour Caleta-Car et Milik !

Titulaires ce dimanche face à Angers, Arek Milik et Duje Caleta-Car ont reçu une bonne nouvelle ce lundi ! Les deux hommes participeront à l’Euro 2021 avec leurs sélections.

Malgré ses prestations décevantes depuis quelques semaines, Duje Caleta-Car reçoit une belle récompense ce lundi ! Le défenseur central fait partie des joueurs qui disputeront l’Euro 2020 avec la sélection croate en juin prochain. Cela a été officialisé par le sélectionneur Zlatko Dalić.

