OM – De Bono : « Ça me rend fou, je trouve ça honteux »

L’Olympique de Marseille s’installe sur le podium de Ligue 1 depuis quelques saisons. Mais au vu des prestations en Coupe d’Europe et en Coupe de France, cette continuité laisse une frustration.

Il nous manque quelque chose

L’Olympique de Marseille, pour le moment deuxième de Ligue 1, s’installe à cette place pour la deuxième saison d’affilée. Avec une qualification en coupe d’Europe presque à chaque fin de saison, avec une deuxième place en 2020, une cinquième place en 2021 synonyme de qualification en Ligue Europa et enfin une deuxième place en 2022, les Olympiens trouvent une continuité au classement.

Cette progression reste frustrante, puisqu’en Coupe de France et en Coupe d’Europe, les résultats ne sont pas aussi bons. Pour la première, ils sont très souvent éliminés en quart de finale (contre Lyon en 2020, Nice en 2022 puis Annecy en 2023), alors que ce trophée devrait être l’objectif principal du club. En Coupe d’Europe, ils n’arrivent pas à passer les phases de groupe de Ligue des Champions (quatrième au classement en 2021 et en 2023). Renversés en Ligue Europa Conference en 2022 après une troisième place en Ligue Europa, ils se sont finalement fait éliminer en demie finale par Feyenoord Rotterdam.

Les saisons, bien que bonnes en championnat, ne sont jamais réussies à cause de ces performances en Coupe. Elles laissent un goût amer à leur réussite en Ligue 1.

Avoir des réactions fortes

“Il nous manque quelque chose. C’est bien beau de consolider cette seconde place depuis deux, trois ans, il y a une continuité mais il en faut une aussi en Coupe de France et en Ligue des Champions. Il faut au moins passer les tours en Ligue des Champions et la Coupe de France doit rester un objectif principal pour amener un trophée. Surtout vu les efforts que tu fais face à Rennes et Paris, tout ça pour se faire éliminer derrière, ça me rend fou, je trouve ça honteux. Il y a des raisons, peut-être qu’ils ont beaucoup joué, qu’ils ont mal abordé la rencontre, mais c’est là où il faut avoir des réactions fortes, c’était une faute professionnelle et c’est là où Rongier a raison, il est courageux de le dire. Au moins lui, il se remet dans le droit chemin pour nous tirer vers le haut jusqu’à la fin de la saison.” Jean-Charles de Bono – Source : DebatFootMarseille (06/02/23)

A lire aussi : OM : « Ce que propose Tudor dans son système, ça ne colle pas à Guendouzi »