OM – De Bono : « C’est le style d’entraîneur que nous aimons »

Hier dans l’émission du Football Club de Marseille, l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles De Bono a donné son analyse sur la future arrivée du tacticien italien Roberto De Zerbi.

Alors que Roberto De Zerbi devrait s’engager avec l‘Olympique de Marseille très prochainement. Jean-Charles De Bono, ancien joueur de l’Olympique de Marseille de 1980 à 1985 a donné son avis sur l’arrivée de l’italien. « Moi je vois ça d’un bon œil, déjà la saison passée, il y a 2 ans on se disait que cet entraîneur là avait des qualités un petit peu nouvelles du football. Avec des intentions de jeu à la Bielsa, avec de l’organisation, avec la présence dans le jeu. Du jeu beaucoup vers l’avant, de la rapidité, conservation, mouvement, beaucoup de techniques. Il va falloir s’adapter à tout ça. Mais, je pense que pour l’Olympique de Marseille pour les supporters c’est le style d’entraîneur que nous aimons. Puisqu’on n’aime pas non plus les entraîneurs qui nous font la passe à 10, derrière de droite à gauche ou de gauche à droite », déclare monsieur De Bono.

« Il va falloir nettoyer cet effectif et se baser sur des joueurs plus techniques, qui savent contrôler, passer et se replacer. (…) Ça n’empêche pas d’avoir de la possession quand l’adversaire te demande de faire de la profession. C’est ça aussi savoir s’adapter dans la difficulté que te pose l’adversité et je pense que cet entraîneur là a ses qualités là. On le verra dans les semaines et les mois à venir qui pourrait nous rendre beaucoup plus forts notamment avec ce stade de l’Olympique de Marseille et ce public. » ajoute il. Tout le monde semble impatient de voir débarquer Roberto De Zerbi dans la cité phocéenne.

