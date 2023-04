OM : De Bono est cash « sans cette seconde place, la saison aurait été catastrophique »

Piteusement éliminé par Annecy en Coupe de France, l’Olympique de Marseille joue sa saison lors des six dernières journées de championnat. L’objectif est clair : conserver la deuxième place.

Éliminé dès le premier tout de la Ligue des Champions dans un groupe à sa portée et humilié par Annecy en Coupe de France au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille n’a plus le doit à l’erreur. Si les olympiens se sont accrochés au podium durant toute la saison, la lutte pour la qualification en ligue des champions fait rage. À six journées de la fin du championnat, l’OM compte un point d’avance sur Lens et six sur Monaco.

Sans cette seconde place, la saison aurait été catastrophique

Dans Débat Foot Marseille, Jean-Charles De Bono estime que la saison de l’Olympique de Marseille sera raté en cas de non-qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions : “Heureusement que l’OM est deuxième actuellement. Sans cette seconde place, la saison aurait été catastrophique. On parle beaucoup de record de points, d’un enchainement de victoires à l’exterieur mais nos adversaires suivent la cadence. Si l’OM n’avait pas pris autant de points à l’exterieur, ils seraient totalement décrochés. Ce qui nous pousse à croire que l’OM réalise une bonne saison, c’est la deuxième place. J’espère qu’ils le resteront. S’ils finissent troisième c’est quand même un échec. La coupe de France te passe sous le nez. Il valait mieux perdre contre le PSG en huitième que de perdre contre Annecy. En Ligue des Champions, ils ne terminent même pas troisième. Ils n’ont même pas été reversés en Europa League. Ce n’est pas normal. Tous les supporters sont heureux que le club soit toujours deuxième mais il faut que l’OM reste deuxième sinon ce n’est pas une bonne saison.